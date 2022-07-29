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Швейцарский банк заблокировал счет постпреда России при ООН в Женеве

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Один из швейцарских банков заблокировал личный счет постоянного представителя России при женевском отделении ООН Геннадия Гатилова. Об этом рассказали 29 июля в постпредстве.

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«Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнерские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов, при этом прямо говоря причину — потому что мы из России. Даже личный счет в местном банке постпреда России в Женеве, который использовался в том числе для покрытия медицинских расходов, был заблокирован», — передает сообщение «РИА Новости».

Так отметили, что банковский счет Гатилова был заблокирован «в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии».

При этом 5 июля газета The Guardian сообщила, что президент Швейцарии Иньяцио Кассис высказался против идеи ареста российских активов на сумму до $500 млн. Он отмечал, что право собственности — это фундаментальное право человека. Кассис подчеркивал, что данное решение создаст опасный прецедент, поэтому конфискация денег нуждается в конкретном юридическом обосновании.

12 июля европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что сумма замороженных российских активов в странах Евросоюза составляет €13,8 млрд.

26 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала заморозку банковских счетов россиян и белорусов за рубежом — геноцидом. Так как, по ее словам, это произошло «без суда, без следствия».

До этого, 19 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления Запада об аресте российских и белорусских активов является продолжением линии, вошедшей в моду в целом ряде государств. Он также подчеркнул, что Россия будет с этим бороться и отстаивать свои активы.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на проведение Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

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