Эксперт объяснил решение США «подбросить» денег Молдавии

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило Молдавии дополнительное финансирование в размере $16,7 млн на поддержку демократии, опасаясь неподконтрольного недовольства населения. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

«Молдавия для них, естественно, важна. Она находится на перепутье, потому что давление на власть со стороны населения растет, — сказал эксперт. — Сейчас там проходят митинги из-за неудовлетворенности состоянием дел в стране, политикой, которую проводит ее руководство».

Американские власти видят это и понимают, что «народный гнев может быть им неподконтролен». «Решили укреплять свое влияние — денег подбросили на противодействие народным возмущениям», — отметил Александр Дудчак.

По его словам, Молдавия всегда достаточно плотно окучивалась зарубежными фондами. Показательно, что именно там была организована одна из самых технологичных, знаковых «цветных революций». USAID оплачивало раздачу телефонов и обеспечивало людей высокоскоростным интернетом для организации протестов, напомнил специалист.

Вашингтон постоянно держит на контроле ситуацию в Молдавии, а на фоне последних событий — особенно. «Приднестровье находится во враждебном окружении: с одной стороны Молдавия, идущая в НАТО (или по крайней мере декларирующая это), с другой стороны Украина с нацистским режимом. Территория задыхается», — добавил собеседник «Известий».

В среду, 27 июля, пресс-служба парламента Молдавии сообщила, что USAID выделит республике грант в $16,7 млн на «снижение уязвимости демократических институтов и процессов». Ранее агентство уже предоставило помощь в размере $113 млн. Кроме того, в Вашингтоне решили дополнительно направить $46,3 млн на экономическое развитие Молдавии.

25 июля глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что Молдавия фактически превратилась в некое второе румынское государство. По его словам, больше миллиона молдаван получили румынские паспорта, включая многих людей в руководстве и элите страны.

Агентство США по международному развитию (U.S. Agency for International Development) номинально занимается оказанием невоенной помощи другим странам. 9 июля стало известно, что USAID выделило Украине дополнительное финансирование в размере более $80 млн. 5 июля сообщалось, что в Грузии организация планирует запустить программу по подготовке учителей и образовательную программу с целью вырастить поколение, готовое к проявлению гражданской позиции.