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Глава МИД Приднестровья сравнил Молдавию со второй Румынией

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Фактически Молдавия сформирована как некое второе румынское государство. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.

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«На наш взгляд, Молдова вообще была создана как некое второе румынское государство. Это исходит из доктринальных документов, которые положены в основу Молдовы — это Декларация о независимости, постановление парламента, принятое в 90-м году, которые, по сути, говорят о том, что страна пытается сформировать абсолютно румынскую идентичность», — отметил дипломат.

По его словам, за последние три десятилетия с обретения независимости более 1 млн молдован получили румынские паспорта, включая многих людей в руководстве и элите страны.

Кроме того, заметил Игнатьев, с 2018 году с стране официально перестали использовать молдавский язык, перейдя на румынский. Также между Молдавией и Румынией не заключен договор о государственной границе, «что говорит о том, что между этими странами существует особый режим единства», привел еще один пример глава МИД.

«Все это говорит о том, что фактически Молдова уже сформирована как некое второе румынское государство. Идентичность молдавского народа, к сожалению, является тоже румынской. И развитие [к вероятному объединению Румынии с Молдавией] не может быть просто вероятным, оно уже есть», — резюмировал Игнатьев.

За эти 30 лет Молдова, на мой взгляд, представляет собой вторую Румынию, заключил дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Фактически Молдавия уже сформирована как второе румынское государство»

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