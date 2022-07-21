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Срочное выделение денег Украине из бюджета США связали с грядущими выборами в конгресс

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Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко
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Быстрое согласование на предоставление финпомощи Украине от USAID и Всемирного банка может быть связано с грядущими выборами в конгресс и началом нового финансового года в США. Об этом «Известиям» рассказал американист, профессор права Высшей школы экономики Александр Домрин. Так он прокомментировал выделение на прошлой неделе Киеву $1,7 млрд на нужды медработников.

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«Сейчас самое время для украинских чиновников просить денег у USAID, потому что американский бюджет в это время как раз формируется. Причем само Агентство запрашивает на будущий финансовый год (он начинается 1 октября) на 40% больше средств на свои нужды, чем в нынешнем бюджетном году. И, скорее всего, это требование в значительной степени будет удовлетворено конгрессом, тем более что это будет сделано еще до новых выборов в конгресс (они состоятся 8 ноября)», — рассказал Домрин, уточнив, что пока законодательная власть США контролируется демократами в обеих палатах.

Эксперт считает, что значительная часть выделенных денег может осесть в карманах украинских госслужащих.

«И в этом нет ничего удивительного, — говорит профессор. — Достаточно вспомнить как [Арсений] Яценюк, бывший премьер-министр Украины, «приватизировал» полученные от Запада почти $150 млн на строительство так называемой стены от Российской Федерации. Вместо заграждения получилась некая длинная канава. Впрочем, и ее до конца соорудить не получилось. Сейчас Яценюк переехал в США и благополучно проживает в штате Флорида».

Опасность получения средств от USAID для Украины в том, что эти деньги американские чиновники выделяют в политических целях, для поддержки украинских бюрократов, и едва ли финансы пойдут на помощь бюджетникам и экономике страны в целом, считает американист.

«Главное сейчас для американцев — эти деньги получить и быстро раздать. Существует такое бюджетное правило в США: если тебе выделены средства на конкретный год, строго в этот период их необходимо и потратить. Иначе в следующий раз ты получишь меньше средств. В этом плане интересы получить деньги из казны США у американских бюрократов и украинских полностью совпадают», — заключил Домрин.

Ранее, 22 июня, глава агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр назвала ежемесячные траты Киева в $5–6 млрд ошеломительными. По ее словам, обещанная помощь в $7,5 млрд не покроет масштабные затраты страны на фоне военного конфликта.

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