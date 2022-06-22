Глава USAID назвала ежемесячные траты Украины ошеломительными

На фоне продолжающегося конфликта на востоке Украины Киев ежемесячно тратит $5–6 млрд. Об этом 22 июня заявила в ходе выступления во Всемирном банке глава агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

Она назвала данные траты ошеломительными. По словам Пауэр, обещанная Вашингтоном Киеву помощь в размере $7,5 млрд не покроет такие масштабные затраты.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужна ежемесячная финансовая помощь в размере $5 млрд, так как половина украинской экономики в настоящее время не работает. По его словам, ни одна страна без финансовой помощи в такой ситуации не справится.

14 июня в Верховную раду Украины внесли проект обращения к Зеленскому и кабмину с предложением списать внешний государственный долг. По данным минфина страны, внешний долг страны составляет $56,83 млрд. До конца текущего года Киев должен погасить более $3,3 млрд из общей суммы.

20 апреля Киев запросил у МВФ ежемесячную выплату в размере $5 млрд на обеспечение функционирования экономики страны в следующие три месяца. Она не учитывает потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства, что потребует максимальных объемов бюджетных средств.

МВФ на следующий день согласился с оценкой Киева в необходимости ежемесячной помощи в $5 млрд.

12 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о плачевной экономической ситуации. Он призвал мировое сообщество помочь уменьшить дефицит госбюджета, отметив, что сейчас страна находится в худшем финансовом состоянии.