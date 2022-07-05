Эксперт объяснил активность USAID в Грузии наращиванием русофобии

Программа Американского агентства по международному развитию (USAID) по обучению грузинских учителей направлена на наращивание русофобских настроений , предположил политолог, руководитель отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Такое мнение он высказал в беседе с «Известиями» во вторник, 5 июля.

«Совершенно понятно, что в данной ситуации, с учетом спецоперации России на Украине, там будут, конечно, очень сильно проповедовать русофобию. Может быть, это и есть основная цель данной программы — расширение русофобских настроений на территории Грузии», — сказал Евсеев, добавив, что там есть движение, которое «всегда готово в этом поучаствовать».

Он отметил, что именно Вашингтон, а не Брюссель выразил свое недовольство политикой Тбилиси по отношению к украинскому кризису. Вероятно, американские власти инициировали отказ в предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в ЕС.

«Сейчас идет некая компенсация: мол, мы всё равно с вами продолжаем работать, мы о вас помним — так появилась эта программа», — предположил эксперт. Насколько эта «мягкая сила» будет иметь антироссийскую направленность, пока неясно.

USAID планирует запустить в Грузии программу по подготовке школьных учителей, чтобы повысить качество базового образования , сообщил 7 июля RT cо ссылкой проект с предварительным описанием.

Согласно нему, она включит курсы предварительной подготовки педагогов и развития потенциала руководителей образовательных учреждений. В рамках обучения затронут, в частности, гендерные вопросы. Кроме того, USAID запустит образовательную программу, цель которой — вырастить поколение, которое готово к проявлению гражданской позиции.

2 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала «Известиям», как USAID занимались «внутриполитической раскачкой» в России. Она сравнила деятельность организации, которая спонсируется американскими ведомствами, с волком в овечьей шкуре: разница лишь в том, что этот хищник давно разоблачен.

Агентство США по международному развитию (U.S. Agency for International Development) отвечает за невоенную помощь другим странам. Оно официально работало на территории России с 1992 по 2012 год. Десять лет назад Москва обвинила USAID в политических манипуляциях на Кавказе и уведомила организацию о необходимости свернуть деятельность в РФ. Агентство продолжает работу на территорию бывшего СССР, в том числе на Украине.