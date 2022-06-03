Захарова раскрыла механизм вмешательства USAID во внутренние дела России

Агентство по международному развитию (USAID) проводило на территории России «внутриполитическую раскачку» — реализацию интересов Соединенных Штатов Америки в пределах РФ при финансовой поддержке со стороны американских ведомств. Об этом в четверг, 2 июня, в беседе с «Известиями» рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она раскрыла подробности сотрудничества российской стороны с USAID, история которого началась в 1992 году с момента подписания соответствующего договора. Изначальные цели, озвученные американским агентством, звучали «более чем благородно», и в этой связи Москвой было принято решение дать необходимые преференции USAID.

Вплоть до 2012 года организация осуществляла свою деятельность на территории страны под надзором российских компетентных ведомств: в 2010 году по факту несоответствия целей и методов работы декларированным агентством принципам было принято решение отозвать преференции. Как пояснила дипломат, под описанным несоответствием подразумевается попытка USAID оказать влияние на российские внутриполитические процессы. Подобным образом Соединенные Штаты Америки действуют на территории других стран.

«У них нет внутренних ограничений, они это делают всюду и везде, там, где им это позволяют. Каждая страна выстраивает внешнюю и внутреннюю политику и имеет на это полное право. Просто нужно понимать, кого страны к себе запускают. Никаких сомнений, какие цели преследует эта структура, быть не может. Если еще пару десятилетий назад не было настолько развито информационное медиаполе, и нужно было ждать публикации каких-то архивных данных. И только после данных спецслужб можно было делать какие-то выводы. Но на сегодняшний день вся информация открыта, вся информация уже опубликована», — рассказала Захарова.

Дипломат сравнила деятельность организации с волком в овечьей шкуре, отметив разницу в том, что волк давно уже разоблачен. Она напомнила, что в Сирии USAID спонсировала псевдогуманитарную организацию «Белые каски».

По мнению Захаровой, сложно представить, что сегодня кто-то еще убежден, будто USAID — просто гуманитарная организация. Она считает, что в контексте ее деятельности можно либо продолжать наблюдать за тем, как USAID проявит себя, либо сыграть на опережение и предотвратить неминуемый ущерб от активностей агентства.

31 мая Захарова в своем Telegram-канале написала о том, что глава Агентства США по международному развитию (USAID) Cаманта Пауэр, которая ранее занимала должность постпреда США при ООН, распространяет фейковые материалы Украины с образами детей. Она идет на всё ради ведения дизморальной информационной кампании против Российской Федерации.

28 апреля Захарова предупредила о том, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, а ситуация с поставками может пойти по сирийскому сценарию. Она напомнила, как поставляемое Западом так называемой умеренной сирийской оппозиции оружие продавалось на черном рынке и попало в руки террористов «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). А затем США, Франция, Италия и Великобритания стали бороться с ИГ.