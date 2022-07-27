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В Кремле оценили политическую ситуацию в Молдавии

Песков: меры против оппозиции в Молдавии вряд ли укладываются в понятие «демократия»
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Фото: РИА Новости/Родион Прока
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Руководство Молдавии с одной стороны делает все возможное, чтобы дистанцироваться от России, а с другой — они принимают жесткие меры в отношении оппозиционных партий. Такое заявление сделал в среду, 27 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы наблюдаем за этим. Видим, как с одной стороны руководство Молдавии пытается методично насаждать антироссийскую повестку, идеи об эфемерной угрозе, делает все возможное, чтобы политическими и иными методами дистанцироваться от какого-то взаимодействия с РФ», — сказал Песков на брифинге.

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Тут же он отметил, что власти принимают жесткие меры, «вряд ли укладывающиеся в понятие демократии, в отношении оппозиционных партий». Песков считает, что подобные действия невозможно одобрять, так как они противоречат демократическим процессам.

Накануне, член Совета Федерации Алексей Пушков главной угрозой для Молдавии назвал деятельность президента страны Майи Санду. По его словам, Санду хочет превратить страну в провинцию Румынии.

25 июля глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что Молдавия фактически сформирована как некое второе румынское государство. По его словам, за последние три десятилетия с обретения независимости более 1 млн молдован получили румынские паспорта, включая многих людей в руководстве и элите страны.

Кроме того, заметил Игнатьев, с 2018 года в стране официально перестали использовать молдавский язык, перейдя на румынский.

22 июля Виталий Игнатьев заявил о намерении властей Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) добиваться независимости с последующим присоединением к России.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В республике опасались, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически не подконтрольной Молдавии территорией.

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