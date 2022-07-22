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МИД Приднестровья заявило о планах региона присоединиться к России

Глава МИД Приднестровья Игнатьев: регион нацелен на присоединение к РФ
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Фото: novostipmr.com
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Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил 22 июля о намерении властей ПМР добиваться независимости с последующим присоединением к России.

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«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации», — сказал Игнатьев в интервью «РИА Новости».

По его словам, независимость страны – безусловный приоритет для руководителей республики.

Как подчеркнул глава МИД, международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания Приднестровья давно сформулированы, и вряд ли кто-то в состоянии их оспорить.

«Приднестровье не станет принимать никаких решений в ущерб полумиллионному народу страны, будет действовать прагматично и честно», — заключил министр иностранных дел республики.

31 мая результаты опроса показали, что больше половины молдаван (56,1%) высказались за вступление своей страны в Евросоюз. За присоединение Молдавии к Румынии — 30,7%, за признание независимости Приднестровья — 27,1%, вступление Молдавии в Североатлантический альянс готовы поддержать только 24,5% респондентов.

10 мая сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что представители молдавской власти пытаются начать процесс объединения страны с соседней Румынией, однако не могут добиться большинства в этом вопросе.

3 марта глава государства Майя Санду сообщила, что в Молдавии подписали заявку на вступление в Евросоюз (ЕС). Кишинев принял такое решение после аналогичных запросов в ЕС со стороны Грузии и Украины. Еще тогда Санду подчеркнула, что когда Молдавия значительно продвинется в «европейской повестке, тогда будет решаться вопрос о выходе из СНГ».

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