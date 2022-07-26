В США снова заявили об «изоляции» РФ на международной арене

Представитель Госдепа Соединенных Штатов Америки Нед Прайс указал, что Россия якобы превращается в «мирового изгоя». Такое заявление он сделал после начала серии африканских поездок министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в понедельник, 25 июля.

Помимо зарубежных визитов главы российского МИДа, президент России Владимир Путин посетил Иран, а глава Минобороны Сергей Шойгу побывал в Турции.

«Россия осознает, что ее действия приводят к тому, что она становится изгоем. Лавров ищет возможности взаимодействовать со странами, чтобы попытаться пресечь недовольство Россией», — отметил Прайс.

Лавров прибыл в Конго 24 июля с рабочим визитом. За день до этого он побывал с визитом в Каире. Египет стал первой страной в африканском турне главы МИД РФ. После Конго глава Сергей Лавров посетит также Уганду и Эфиопию. Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом 3 июня заявил, что Россия будет развивать отношения с государствами континента.

Это может говорить о том, что в действительности об изоляции России не может быть речи. Главу МИД РФ в африканских странах встречают крайне доброжелательно, а также возлагают ответственность за происходящее вокруг Украины на Запад.

Также нет изоляции России и в Азии. Так как после малоэффективной поездки президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, когда он пытался уговорить власти страны увеличить нефтедобычу, Эр-Рияд продолжает соблюдать все заключенные с Москвой договоренности.

Поддержка Запада невысока и в странах Южной Америки. Как ранее отмечали в Китае, «мировая изоляция» России становится закрытой сходкой лишенных права на свое мнение европейских стран и сателлитов США.

19 июля в посольстве РФ в США заявили, что Госдеп выдвигает голословные утверждения о «международной изоляции» Москвы. Как заверили в российском диппредставительстве, руководство РФ «активно вовлечено в международные процессы и находится в постоянном контакте с лидерами большинства государств мира».

В свою очередь, российский посол в Индонезии Людмила Воробьева 19 июля заявила, что на двусторонние встречи с Лавровым на G20 выстроилась очередь из глав делегаций стран. По словам дипломата, члены G20, которые не входят в G7, включая Индонезию, «готовы слушать и услышать» позицию России.