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Посол РФ заявила об очереди для переговоров с Лавровым на саммите G20

Посол России Воробьева: на встрече G20 на Бали возникла очередь на переговоры с Лавровым
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На министерской встрече G20 на острове Бали на двусторонние встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран. Об этом во вторник, 19 июля, сообщила российский посол в Индонезии Людмила Воробьева.

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«Это было очевидно и во время двусторонних встреч Сергея Викторовича, кстати говоря, ни о какой «изоляции» России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

По словам дипломата, члены G20, которые не входят в G7, включая Индонезию, «готовы слушать и услышать» позицию России.

«В отличие от западников, конечно, которые и не слышат, и не хотят слышать. Так что позиция конструктивна со стороны наших партнеров по «двадцатке», за исключением «семерочников», — указала Воробьева.

Ранее, 8 июля, Лавров заявил, что бойкот со стороны стран Запада приветственного ужина «Большой двадцатки», который организовала Индонезия, — «это их нежелание, это их понимание протокола, просто вежливости».

Также глава российского внешнеполитического ведомства анонсировал встречи с иностранными коллегами. Отмечалось, что Лавров встретится с главами МИД Индии, Аргентины, Индонезии и Бразилии Субраманиямом Джайшанкараом, Сантьяго Кафьеро, Ретно Марсуди и Карлушем Алберту Франса.

Глава МИДа 7 июля открыл саммит министров иностранных дел «Большой двадцатки» (G20) двусторонними встречами с китайским коллегой Ван И и министром Турции Мевлютом Чавушоглу.

Накануне стало известно о том, что глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси не пришел на званый ужин глав министерств иностранных дел «Большой двадцатки» в рамках встречи на Бали. Отмечалось, что Ёсимаса так избежал встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Ранее российский МИД подчеркнул, что Российская Федерация в предварительном порядке сообщала Индонезии о намерении президента России Владимира Путина участвовать во встрече глав стран на саммите, который состоится в этом году 15–16 ноября на острове Бали.

Саммит G20 — это встреча глав стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В этом году мероприятие состоится 15–16 ноября на острове Бали.

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