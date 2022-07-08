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Лавров анонсировал встречи с главами МИД ряда стран на полях G20

Лавров на полях G20 встретится с главами МИД Индии, Аргентины, Индонезии и Бразилии
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Глава российского Министерства иностранных дел (МИД) Сергей Лавров на полях встречи глав МИД стран G20 на Бали анонсировал встречи с иностранными коллегами.

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Как сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, Лавров встретится с главами МИД Индии, Аргентины, Индонезии и Бразилии Субраманиямом Джайшанкараом, Сантьяго Кафьеро, Ретно Марсуди и Карлушем Алберту Франса.

Глава МИД 7 июля открыл саммит министров иностранных дел «Большой двадцатки» (G20) двусторонними встречами с китайским коллегой Ван И и министром Турции Мевлютом Чавушоглу.

Ван И в ходе беседы со своим российским коллегой пообещал содействовать урегулированию кризисной ситуации на Украине. Также министры обсудили российско-китайское взаимодействие и пришли к заключению, что под стратегическим руководством лидеров двух государств Китай и России «устранили вмешательство, поддержали нормальные обмены и упорядоченно продвинули сотрудничество в различных областях».

На встрече с Чавушоглу Лавров заявил, что страны Запада стимулируют правительство Украины отказываться от ранее достигнутых мирных договоренностей.

В этот же день стало известно, что Лавров не планирует встречаться на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Из-за отношения участников встречи к специальной военной операции России по защите Донбасс на саммите произошел ряд инцидентов.

Так, сначала министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси не пришел на званый ужин глав МИД G20, счев неуместным встречу с российским коллегой, которая могла там произойти.

А затем отменили традиционное совместное фотографирование глав МИД стран «Большой двадцатки».

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