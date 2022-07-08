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Совместное фотографирование глав МИД G20 на Бали отменили

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Фото: ТАСС/MAST IRHAM/POOL
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Традиционное совместное фотографирование глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20) на саммите в Индонезии отменили. Об этом в четверг, 7 июля, сообщило агентство Kyodo.

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Вероятной причиной агентство назвало отношение участников встречи к специальной военной операции России по защите Донбасса, в частности, главы Госдепа США Энтони Блинкена.

Ранее в этот день сообщалось, что министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси не пришел на званый ужин глав МИД G20 в рамках их встречи на Бали. Как сообщалось, он счел неуместным встречу с российским коллегой, которая могла там произойти.

Глава МИД Сергей Лавров утром в четверг открыл саммит министров иностранных дел «Большой двадцатки» (G20) двусторонними встречами с китайским коллегой Ван И и министром Турции Мевлютом Чавушоглу. Намерений встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном у главы российского внешнеполитического ведомства не было, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

При этом на встрече с главой дипломатического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу Лавров заявил, что страны Запада стимулируют правительство Украины отказываться от ранее достигнутых мирных договоренностей. В МИДе также добавили, что высока важность координации усилий военных и дипломатических ведомств обеих стран в целях обеспечения безопасности гражданских лиц и экономоператоров на Украине.

15–16 ноября на острове Бали состоится саммит глав стран G20. При этом 6 июля Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал коллег не бойкотировать саммит G20 из-за визита Путина. Британский премьер также добавил, что будет искренне изумлен, если президент России приедет лично.

Представитель президента РФ в G20 Светлана Лукаш 17 июня выразила мнение, что в настоящее время западные страны не готовы говорить с Россией, как раньше, но договариваться всё равно придется по широкому кругу вопросов.

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