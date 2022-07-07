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Лавров начнет саммит G20 со встреч с главами МИД Китая и Турции

Рябков указал на отсутствие в планах Лаврова встречи с Блинкеном на полях G20

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не планирует встречаться на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Такое заявление в четверг, 7 июля, сделал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

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«Ничто не запланировано», — рассказал дипломат журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее в этот же день стало известно, что Лавров прибыл в Денпасар на остров Бали, где стартует саммит министров иностранных дел «Большой двадцатки». Российский дипломат открывает его двусторонними встречами с китайским коллегой Ван И и министром Турции Мевлютом Чавушоглу.

6 июля российское Министерство иностранных дел (МИД) заявило, что Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие во встрече глав стран на саммите.

30 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что РФ остается участником «Большой двадцатки» и примет участие в саммите, но, в какой форме это будет сделано, станет понятно после оценки ситуации.

Канцлер Германии Олаф Шольц 27 июня отметил, что реакция западных стран на участие Владимира Путина в мероприятии не должна торпедировать работу G20.

В текущем году саммит G20 запланирован на 15–16 ноября на острове Бали.

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