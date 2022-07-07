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Лавров начнет саммит G20 со встреч с главами МИД Китая и Турции

Лавров начнет саммит G20 со встреч с главами МИД Китая и Турции

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Денпасар, Бали, где 7 июля стартует саммит министров иностранных дел «Большой двадцатки». В первый день российский министр проведет двусторонние встречи с китайским коллегой Ван И и турецким министром Мевлютом Чавушоглу. Об этом «Известиям» сообщили в МИД РФ.

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На саммите президент РФ говорил о признании сертификатов, Сергей Лавров встретился с коллегой из Китая, а премьер Италии сетовал на несправедливость

Подробностей предстоящих встреч в ведомстве пока не раскрыли.

6 июля российское Министерство иностранных дел заявило, что Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие во встрече глав стран на саммите.

До этого, 30 июня, представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что РФ остается участником «Большой двадцатки» и примет участие в саммите, но, в какой форме это будет сделано, станет понятно после оценки ситуации.

Канцлер Германии Олаф Шольц 27 июня отметил, что реакция западных стран на участие российского лидера в мероприятии не должна торпедировать работу G20.

В этом году саммит G20 запланирован на 15–16 ноября на острове Бали.

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