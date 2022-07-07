Глава японского МИДа не пришел на ужин министров G20 из-за Лаврова

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси не пришел на званный ужин глав МИД G20 в рамках их встречи на Бали. Об этом 7 июля сообщило агентство Kyodo.

По информации агентства, он посчитал неуместным участие в ужине, потому что была вероятность встретиться с российским коллегой.

«В связи с тем, что там мог присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, было принято решение, что присутствие будет неуместным», — говорится в сообщении.

Утром 7 июля сообщалось, что Лавров прибыл в Денпасар, Бали, где стартует саммит министров иностранных дел «Большой двадцатки». Как рассказали «Известиям» в МИД РФ, в первый день у российского министра запланированы двусторонние встречи с китайским коллегой Ван И и турецким министром Мевлютом Чавушоглу. В то же время замминистра иностранных дел России Сергей Рябков уточнил, что Лавров не планирует встречаться на полях саммита с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Накануне министерство иностранных дел РФ заявило, что Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие во встрече глав стран на саммите, который запланирован на 15–16 ноября на острове Бали.