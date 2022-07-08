Глава МИД КНР поддержал мирное урегулирование ситуации на Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе беседы со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях встречи глав МИД стран G20 в Индонезии пообещал содействовать урегулированию кризисной ситуации на Украине. Об этом сообщил в пятницу, 8 июля, МИД КНР.

«Ван И заявил, что Китай будет и впредь придерживаться объективной и справедливой позиции, сосредоточится на содействии миру и переговорам и поддержит все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса», — говорится на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что китайская сторона готова работать «со всеми сторонами для реализации инициативы глобальной безопасности, предложенной председателем КНР Си Цзиньпином, и практиковать концепцию общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности».

Также на встрече Лавров и Ван И обсудили российско-китайское взаимодействие и пришли к заключению, что под стратегическим руководством лидеров двух государств Китай и России «устранили вмешательство, поддержали нормальные обмены и упорядоченно продвинули сотрудничество в различных областях».

Накануне Global Times опубликовал статью, в котором китайский эксперт заявил, что страны «Большой двадцатки» не является объединением, принадлежащим Западу во главе с США, поэтому не собирается превращаться в антироссийское или антикитайское объединение.

Китайские эксперты, уточнила газета, считают, что страны G20 ожидают разрешения ситуации на Украине путем дипломатических консультаций, а не оказания давления.

В то же время газета The Washington Post 5 июля сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита G20 намерен обсудить с министром иностранных дел Китая Ван И ситуацию на Украине и призвать Пекин воздержаться от помощи Москве.

В конце июня, представитель КНР в ООН Чжань Цзюнь заявил, что Китай «чрезвычайно встревожен» попытками НАТО использовать конфликт на Украине и в Донбассе как предлог для начала «новой холодной войны» и блоковой конфронтации.

Китай поддерживает дипломатическое решение кризиса вокруг Украины. Так, во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что все стороны ответственны за урегулирование ситуации на Украине и в Донбассе, и призвал их к решению проблемы путем дипломатии.