Японский министр не пришел на ужин глав МИД G20 из-за Лаврова

Глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси не пришел на званый ужин глав министерств иностранных дел «большой двадцатки» в рамках встречи на Бали. Об этом стало известно в четверг, 7 июля, от агентства Kyodo News (KN).

Издание отмечает, что Ёсимаса так избежал встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«В связи с тем, что там мог присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, было принято решение, что присутствие будет неуместным», — сказано в публикации.

Утром в четверг отмечалось, что Лавров приехал в Денпасар, Бали, где начался саммит министров иностранных дел G20. Как сообщили «Известиям» в Министерстве иностранных дел России, в первый день у Лаврова были запланированы двусторонние встречи с коллегой из Китая Ван И и министром из Турции Мевлютом Чавушоглу. Тем временем заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал, что Лавров не собирается встречаться на саммите с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее российский МИД подчеркнул, что Российская Федерация в предварительном порядке сообщала Индонезии о намерении президента России Владимира Путина участвовать во встрече глав стран на саммите, который состоится в этом году 15–16 ноября на острове Бали.