Лавров отреагировал на «бойкот» на саммите G20

Бойкот со стороны стран Запада приветственного ужина «большой двадцатки», который организовала Индонезия — «это их нежелание, это их понимание протокола, просто вежливости». Такое заявление в пятницу, 8 июля, сделал глава российского Министерства иностранных дел (МИД) Сергей Лавров.

Он отметил, что сам не бойкотировал их, посетил на саммите все их выступления.

«Это не Россия не стремится к диалогу, а США. Москва ни за кем бегать не будет», — отметил он.

Накануне стало известно о том, что глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси не пришел на званый ужин глав министерств иностранных дел «большой двадцатки» в рамках встречи на Бали. Отмечалось, что Ёсимаса так избежал встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Ранее российский МИД подчеркнул, что Российская Федерация в предварительном порядке сообщала Индонезии о намерении президента России Владимира Путина участвовать во встрече глав стран на саммите, который состоится в этом году 15–16 ноября на острове Бали.

Саммит G20 — это встреча глав стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В этом году мероприятие состоится 15–16 ноября на острове Бали.