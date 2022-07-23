Лавров прибыл с рабочим визитом в Египет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 23 июля, прибыл с рабочим визитом в Каир, передает корреспондент ТАСС.

Египет стал первой страной в африканском турне главы МИД РФ, в рамках которого он также посетит Республику Конго, Уганду и Эфиопию.

Темами обсуждения станут международная и региональная повестки дня, а также двустороннее сотрудничество.

Последний раз большое турне в африканские страны глава МИД РФ совершил в 2018 году, когда Лавров посетил Намибию, Мозамбик, Анголу, Эфиопию и Зимбабве.

Ранее в этот день МИД РФ опубликовал статью главы ведомства, в которой тот рассказал о перспективах российско-африканских отношений в преддверии своих визитов в ряд стран Африки.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Россия всегда искренне поддерживала африканцев в их борьбе за освобождение от колониального гнета.

Лавров также напомнил, что несмотря на беспрецедентное давление Запада, африканцы не присоединились к антироссийским санкциям. Он отметил, что Россия ценит взвешенную позицию Африки относительно происходящего на Украине и вокруг нее.

16 июня состоялся бизнес-диалог «Россия–Африка», посвященный приоритетам российско-африканского сотрудничества в условиях меняющегося миропорядка. Отмечалось, что в это непростое, переломное время курс на стратегическое партнерство с Африкой выдвигается в число приоритетов внешней политики России.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом 3 июня заявил, что Россия будет развивать отношения с государствами континента. Он подчеркнул, что Россия всегда была на стороне Африки, поддерживала ее в борьбе с колониализмом. Кроме того, глава государства отметил рост товарооборота на более чем 34% за первые месяцы 2022 года.