Посольство РФ опровергло утверждения США об «изоляции» Москвы от мира

Госдеп США выдвигает голословные утверждения о «международной изоляции» Москвы, говорится в заявлении посольства РФ в США, опубликованном 19 июля в Telegram-канале.

«Обратили внимание на утверждение пресс-службы Госдепартамента, что наша страна якобы оказалась отрезанной от остального мира в экономическом, политическом, культурном и дипломатическом отношении. Подобные слова — не более чем попытка выдать желаемое за действительное», — подчеркнули в дипмиссии.

Как заверили в российском дипломатическом представительстве, руководство РФ «активно вовлечено в международные процессы и находится в постоянном контакте с лидерами большинства государств мира».

По мнению дипломатов, даже на Западе все чаще говорят о «безальтернативности диалога с Россией для решения глобальных проблем».

В посольстве назвали утверждения Госдепа «голословными» и «иллюзорными».

«Усматриваем в этом стремление убедить граждан США в оправданности антироссийского курса и нелегитимных западных санкций, которые оборачиваются крупными издержками для их инициаторов», — добавили российские дипломаты.

В посольстве также прокомментировали саммит на уровне глав МИД группы G20 в Индонезии. Представители РФ в США назвали «откровенным вымыслом» утверждения об «изоляции» российской делегации.

Там отметили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел «целый ряд продуктивных встреч с коллегами из других стран».

В свою очередь, российский посол в Индонезии Людмила Воробьева 19 июля заявила, что на двусторонние встречи с Лавровым на G20 выстроилась очередь из глав делегаций стран. По словам дипломата, члены G20, которые не входят в G7, включая Индонезию, «готовы слушать и услышать» позицию России.

Ранее, 8 июля, Лавров заявил, что бойкот со стороны стран Запада приветственного ужина «Большой двадцатки», который организовала Индонезия, — «это их нежелание, это их понимание протокола, просто вежливости».

Также глава российского внешнеполитического ведомства анонсировал встречи с иностранными коллегами. Отмечалось, что Лавров встретится с главами МИД Индии, Аргентины, Индонезии и Бразилии Субраманиямом Джайшанкараом, Сантьяго Кафьеро, Ретно Марсуди и Карлушем Алберту Франса.

Накануне стало известно о том, что глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси не пришел на званый ужин глав министерств иностранных дел «Большой двадцатки» в рамках встречи на Бали. Отмечалось, что Ёсимаса так избежал встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Также на саммите отменили традиционное совместное фотографирование глав МИД стран «Большой двадцатки».