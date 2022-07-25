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Лавров прибыл с рабочим визитом в Конго

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 24 июля, прибыл с рабочим визитом в Демократическую Республику Конго (ДРК), передает корреспондент ТАСС.

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Ожидается, что в понедельник, 25 июля, глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с руководством страны.

Накануне Лавров побывал с рабочим визитом в Каире. Египет стал первой страной в африканском турне главы МИД РФ.

После Конго глава МИД РФ посетит также Уганду и Эфиопию.

В свою очередь представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что американские дипломаты просят своих африканских коллег «не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции».

Последний раз большое турне в африканские страны глава МИД РФ совершил в 2018 году. Тогда Лавров посетил Намибию, Мозамбик, Анголу, Эфиопию и Зимбабве.

22 июля Лавров написал статью, в которой рассказал о перспективах российско-африканских отношений в преддверии своих визитов в ряд стран Африки.

Как он подчеркнул, Россия всегда искренне поддерживала африканцев в их борьбе за освобождение от колониального гнета.

Он также напомнил, что, несмотря на беспрецедентное давление Запада, африканцы не присоединились к антироссийским санкциям. Он отметил, что Россия ценит взвешенную позицию Африки относительно происходящего на Украине и вокруг нее.

До этого, 16 июня, состоялся бизнес-диалог «Россия–Африка», посвященный приоритетам российско-африканского сотрудничества в условиях меняющегося миропорядка. Отмечалось, что в это непростое, переломное время курс на стратегическое партнерство с Африкой выдвигается в число приоритетов внешней политики России.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом 3 июня заявил, что Россия будет развивать отношения с государствами континента. Он подчеркнул, что Россия всегда была на стороне Африки, поддерживала ее в борьбе с колониализмом. Кроме того, глава государства отметил рост товарооборота на более чем 34% за первые месяцы 2022 года.

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