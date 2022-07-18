В Госдепе рассказали о процессе вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО продолжается. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Существует уверенный консенсус и поддержка вступления этих двух стран (Финляндии и Швеции. — Ред.) в НАТО, понимание, что их вступление сделает альянс сильнее», — сказал он.

Прайс пояснил, что в парламентах стран НАТО, в том числе в конгрессе США, продолжается процесс утверждения решения о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.

«Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум в Мадриде, чтобы запустить этот процесс. США продолжат работать с этими тремя странами, чтобы сделать процесс вступления и ратификации соответствующего решения как можно более быстрым и результативным», — подытожил он.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО может быть заторможен Анкарой, если страны не выполнят требования Турции.

До этого, 5 июля, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев рассказал «Известиям», что Россия будет вынуждена реагировать на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.

Ранее в этот же день министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран — членов Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении этих двух государств в НАТО. Накануне они завершили переговоры о присоединении к военному блоку всего за один раунд.

Как отметил в беседе с «Известиями» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, вступление этих двух стран в Североатлантический альянс мало что меняет для России.

Процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО запустили в Германии 1 июля. Его инициировал кабинет министров ФРГ. По словам представителя кабмина страны Штеффена Хебештрайта, в лице Финляндии и Швеции немецкие власти планируют получить «двух ценных партнеров».

Глава МИД Финляндии указал на то, что между Москвой и Хельсинки возник новый железный занавес.

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации присоединение Финляндии и Швеции указывалось как способ сделать их защищеннее, а сам альянс — сильнее.

В ответ на это в Кремле заявили, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», в связи с чем российское Минобороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировали на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

Президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.