В ГД рассказали о реакции России на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО

Россия будет вынуждена реагировать на присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу (НАТО). Об этом во вторник, 5 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев.

«Россия будет вынуждена реагировать на присоединение к военно-политическому блоку НАТО Финляндии и Швеции. Как странам, до сих пор придерживавшимся нейтралитета, им ничего не угрожало. Более того, активно рос взаимный товарооборот, 90% выручки отдельных финских компаний приходилось на российские филиалы», — отметил он.

Как подчеркнул депутат, в случае появления у российских границ новых военных баз Североатлантического альянса, естественно, РФ ответит соответствующим образом. Такой выбор сделали Хельсинки и Стокгольм, им теперь с этим жить, добавил парламентарий.

«В качестве бонуса от присоединения к НАТО, они также получат дорогие энергоносители и инфляцию», — заключил Гаджиев.

Ранее в этот же день министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран — членов Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении этих двух государств в НАТО. Накануне они завершили переговоры о присоединении к военному блоку всего за один раунд.

Генсек альянса Йенс Столтенберг призвал ускорить процесс ратификации протоколов. Он также заверил, что страны НАТО гарантируют безопасность Финляндии и Швеции до завершения процесса их вступления, пока они будут сохранять статус приглашенных государств.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что Минобороны РФ располагает планом по мерам обеспечения государственной безопасности на случай вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации присоединение Финляндии и Швеции указывалось как способ сделать их защищеннее, а сам альянс — сильнее.

В Кремле назвали НАТО «достаточно агрессивным блоком», в связи с чем российское Минобороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировал на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.