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Эрдоган не исключил заморозки процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО

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Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka
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Если Финляндия и Швеция не выполнят требования Турции для вступления в НАТО, то этот процесс может быть заторможен Анкарой. Об этом заявил 18 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Эрдагон указал, что на сегодняшний день Стокгольм должной реакции не показывает.

«В случае невыполнения наших требований процесс будет заторможен. Мы видим, что особенно Швеция не показывает должной реакции», — сказал Эрдоган в ходе выступления с обращением к народу после заседания кабмина.

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации отмечалось, что присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а НАТО — сильнее.

За день до этого стало известно, что Турция поддержала приглашение этих стран стать членами НАТО. Как рассказали в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё, между тремя сторонами был подписан меморандум о соглашении их вступления в альянс.

Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией и соглашение по экстрадиции.

До этого Анкара тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки РПК.

Президент России Владимир Путин 16 мая отметил, что расширение альянса носит искусственный характер. Он подчеркнул, что делается это в интересах внешнеполитических целей США.

Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО 18 мая.

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