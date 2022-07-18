Эрдоган не исключил заморозки процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Если Финляндия и Швеция не выполнят требования Турции для вступления в НАТО, то этот процесс может быть заторможен Анкарой. Об этом заявил 18 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдагон указал, что на сегодняшний день Стокгольм должной реакции не показывает.

«В случае невыполнения наших требований процесс будет заторможен. Мы видим, что особенно Швеция не показывает должной реакции», — сказал Эрдоган в ходе выступления с обращением к народу после заседания кабмина.

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации отмечалось, что присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а НАТО — сильнее.

За день до этого стало известно, что Турция поддержала приглашение этих стран стать членами НАТО. Как рассказали в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё, между тремя сторонами был подписан меморандум о соглашении их вступления в альянс.

Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией и соглашение по экстрадиции.

До этого Анкара тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки РПК.

Президент России Владимир Путин 16 мая отметил, что расширение альянса носит искусственный характер. Он подчеркнул, что делается это в интересах внешнеполитических целей США.

Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО 18 мая.