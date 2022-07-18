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Нигерия заявила о готовности рассмотреть запрос о признании ДНР и ЛНР

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Власти Нигерии рассмотрят запрос на признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), если он поступит. Об этом заявил в понедельник, 18 июля, посол государства в России Абдуллахи Шеху.

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«Когда мы подойдем к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, они (ДНР и ЛНР) пока не просили нас об этом... Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос» — сказал он в беседе с «РИА Новости».

13 июля КНДР объявила об официальном признании ДНР и ЛНР, став третьей поступившей так страной ООН после России и Сирии. В ответ МИД Украины объявил о разрыве дипотношений с Северной Кореей.

29 июня независимость и суверенитет республик Донбасса признала и Сирия. После МИД Украины разорвал дипотношения и с этой страной.

Россия признала независимость и суверенитет ДНР и ЛНР 21 февраля после обращения глав республик к президенту Владимиру Путину. Кроме того, российский лидер, а также главы Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

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