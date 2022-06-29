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Сирия приняла решение признать независимость ДНР и ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сирия приняла решение признать независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР). Об этом в среду, 29 июня, сообщило сирийское министерство иностранных дел.

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«Воплощая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики», — передает ТАСС со ссылкой на сирийское агентство SANA.

17 июня в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Нур-Султане считают ЛДНР квазигосударствами и вряд ли признают их независимость. По его словам, в случае реализации права наций на самоопределение вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на земле возникнет более 500 или 600 новых стран.

11 июня глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ведутся переговоры о возможности признания республики другими странами. Он подчеркнул, что есть страны, которые к этому готовы.

25 февраля Абхазия признала независимость ЛДНР. Как сообщил президент Абхазии Аслан Бжания, он подписал указы о признании республик, «следуя духу дружбы с народами ДНР и ЛНР». Он считает необходимым быть причастным к их судьбе и желает республикам безопасного и устойчивого развития. Тогда глава государства выразил надежду на поддержку данной позиции всем народом Абхазии.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня.

В настоящий момент независимость ДНР и ЛНР признают Россия, Абхазия и Южная Осетия. Теперь к ним присоединяется Сирия.

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