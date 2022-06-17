Токаев назвал ДНР и ЛНР квазигосударствами и высказался о возможности их признания

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Нур-Султане считают Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) квазигосударствами и вряд ли признают их независимость. Об этом он сказал в пятницу, 17 июня, в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, в случае реализации права наций на самоопределение вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на земле возникнет более 500 или 600 государств.

«Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — сказал Токаев, отвечая на вопрос модератора заседания Маргариты Симоньян о военной спецоперации России по защите Донбасса.

Как заявил глава Казахстана, в уставе Организации Объединенных Наций (ООН) существуют противоречия. Так, документ закрепляет право народов на самоопределение, но в то же время в нем говорится о неприкосновенности территориальной целостности государств.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что спецоперация РФ по защите Донбасса стала вынужденным действием со стороны России. Российский лидер подчеркнул, что РФ не согласна забыть о кровавом госперевороте на Украине в 2014 году, в нем причина сегодняшних проблем.

Также он указал на то, что спецоперация России с юридической точки зрения полностью соответствует международному праву.

Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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