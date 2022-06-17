Путин заявил о соответствии спецоперации РФ международному праву

С юридической точки зрения российская спецоперация по защите Донбасса полностью соответствует международному праву. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин.

«Что касается наших действий, юридическая сторона этого дела какая? Она полностью соответствует международному праву. Полностью!» — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как пояснил глава государства, когда Косово отделялось от Сербии, Международный суд ООН под давлением западных стран принял решение, гласящее, что в соответствии с уставом ООН, когда какая-то территория отделяется от государства, спрашивать разрешения на этот счет у центральных властей не нужно.

«Это решение Международного суда ООН. Применительно к Косово. Но оно имеет общий характер, это прецедент», — отметил российский лидер.

По его словам, тогда республики Донбасса не должны спрашивать разрешения у киевских властей.

«Они объявили о своей независимости. В этой связи мы могли, имели право их признать? Конечно, имели! Мы это сделали. Заключили с ними договор о взаимопомощи. И в соответствии с этим договором, а также статьей 51 устава ООН оказываем им военную помощь», — уточнил Путин.

Ранее, 26 апреля, Путин указал генсеку ООН Антониу Гутерришу на прецедент Косово, объясняя признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства заявил, что лично читал все документы Международного суда ООН по ситуации в Косово, а также «комментарии — и юридических, и административных, политических органов США, европейских стран — все это поддержали».

Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».