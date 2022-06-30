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МИД Украины заявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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В министерстве иностранных дел Украины в четверг, 30 июня, заявили о разрыве дипломатических отношений с Сирией в ответ на признание последней Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР). При этом консульские отношения сохраняются.

Суверенитет ДНР и ЛНР официально признала Сирия. Онлайн спецоперации на Украине 29 июня
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«В ответ на сей недружный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений, в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года», — говорится в заявлении украинского МИДа.

Помимо этого Киев инициировал процедуру введения в отношении Дамаска торгового эмбарго и наложения санкций на ряд физических и юридических лиц. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, власти «максимально жестко реагируют на любые попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины». Он также подчеркнул осуществляемую государством защиту национальных интересов «всеми доступными способами».

29 июня Сирия сообщила о решении признать независимость ДНР и ЛНР. В свою очередь посол ЛНР в России Родион Мирошник отметил, что признание оговаривается в договоре «О дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи», но он еще не подписан.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале указал на неизбежность разрыва двусторонних отношений Киева и Дамаска.

11 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ведутся переговоры о возможности признания республики другими странами. По его словам, есть страны, которые к этому готовы. Однако 17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что в Нур-Султане считают ЛДНР квазигосударствами и вряд ли признают их независимость.

РФ признала независимость и суверенитет ДНР и ЛНР 21 февраля после обращения глав республик к президенту Владимиру Путину. На данный момент независимость признали три государства: Россия, Абхазия и Южная Осетия.

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