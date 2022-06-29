В ЛНР прокомментировали желании Сирии признать независимость республик Донбасса

Решение о признании Сирией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на данный момент не формализовано. Об этом 29 июня сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Это всё оговаривается в договоре «О дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи». А он пока не подписан. Это только выражение желания Сирии. Что само по себе прекрасно», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот день сирийское министерство иностранных дел сообщило, что Дамаск решил признать независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня.

25 февраля Абхазия признала независимость ЛДНР. Как сообщил президент Абхазии Аслан Бжания, он подписал указы о признании республик, «следуя духу дружбы с народами ДНР и ЛНР». Он считает необходимым быть причастным к их судьбе и желает республикам безопасного и устойчивого развития. Тогда глава государства выразил надежду на поддержку данной позиции всем народом Абхазии.

11 июня глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ведутся переговоры о возможности признания республики другими странами. Он подчеркнул, что есть страны, которые к этому готовы.

В настоящий момент независимость ДНР и ЛНР признают Россия, Абхазия и Южная Осетия. Теперь к ним присоединяется Сирия.