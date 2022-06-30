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Зеленский высказался о желании Сирии признать независимость ДНР и ЛНР

Владимир Зеленский заявил, что у Украины и Сирии не будет никаких отношений в случае признания независимости ДНР и ЛНР
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Фото: telegram/Zelenskiy/Official
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание Сирией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) разорвет двусторонние отношения Киева и Дамаска. Об этом он сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале 29 июня.

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«Россия все-таки добилась от Сирии заявления о якобы признании оккупационных структур в Донбассе как якобы государств. В таком случае никаких отношений с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии, наоборот, будет еще большим», — сказал он.

29 июня Сирия сообщила о решении признать независимость ДНР и ЛНР. В свою очередь, посол ЛНР в России Родион Мирошник отметил, что признание оговаривается в договоре «О дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи», но он еще не подписан.

Кроме того, 11 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ведутся переговоры о возможности признания республики другими странами. По его словам, есть страны, которые к этому готовы. Однако 17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что в Нур-Султане считают ЛДНР квазигосударствами и вряд ли признают их независимость.

РФ признала независимость и суверенитет ДНР и ЛНР 21 февраля после обращения глав республик к президенту Владимиру Путину. На данный момент независимость признали три государства: Россия, Абхазия и Южная Осетия.

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