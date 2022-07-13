Украина разорвала дипломатические отношения с КНДР

Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР из-за признания ею независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили 13 июля в МИД страны.

«Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение КНДР. <...> Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна. <...> В ответ на столь недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.

КНДР признала независимость республик ранее в среду. В этот же день постпред КНДР при ООН Ким Сон отметил, что правительство КНДР полностью готово поддержать позицию России по ЛНР и ДНР.

29 июня независимость и суверенитет республик Донбасса признала и Сирия. После МИД Украины разорвал дипотношения и с этой страной.

25 февраля Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР. Как сообщил тогда президент Абхазии Аслан Бжания, он подписал указы о признании республик «следуя духу дружбы с народами ДНР и ЛНР». Он считает необходимым быть причастным к их судьбе и желает республикам безопасного и устойчивого развития.

Россия признала независимость и суверенитет ДНР и ЛНР 21 февраля после обращения глав республик к президенту Владимиру Путину.

В 2014 году Южная Осетия первой признала независимость ДНР и ЛНР. В Цхинвале тогда заявили, что поддерживают республики Донбасса в борьбе за права и свободу.