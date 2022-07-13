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В КНДР поддержали позицию России по ДНР и ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Правительство Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) полностью готово поддержать позицию России по Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в среду, 13 июля, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон.

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«Правительство КНДР полностью готово поддержать позицию РФ по ДНР и ЛНР», — сказал Ким Сон, отвечая на вопрос «РИА Новости» о перспективах сотрудничества Пхеньяна с республиками.

Ранее в этот день стало известно, что КНДР признала независимость ДНР и ЛНР.

Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль вручил послу ДНР в РФ Ольге Макеевой документ о признании Пхеньяном независимости ДНР.

Также независимость ДНР и ЛНР признала Сирия, аналогичное решение приняла Абхазия.

21 февраля главы ДНР и ЛНР обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня.

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