Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) признала независимость Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 13 июля сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики. Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество», — написал он в Telegram-канале.

29 июня сообщалось, что Сирия приняла решение признать независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.

11 июня глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ведутся переговоры о возможности признания республики другими странами. Он подчеркнул, что есть страны, которые к этому готовы.

25 февраля Абхазия признала независимость ЛДНР. Как сообщил президент Абхазии Аслан Бжания, он подписал указы о признании республик, «следуя духу дружбы с народами ДНР и ЛНР». Он считает необходимым быть причастным к их судьбе и желает республикам безопасного и устойчивого развития.

21 февраля главы ДНР и ЛНР обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня.

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