Один в один: курсы доллара и евро сравнялись впервые за 20 лет

12 июля курсы доллара и евро сравнялись на Московской бирже на отметке 59,3 рубля, и в моменте американская валюта была дороже европейской. Это произошло впервые за 20 лет: в последний раз паритет достигался в 2002 году. Эксперты называют две основных причины ослабления евро по отношению к доллару — пассивная реакция Европейского центрального банка (ЕЦБ) на возросшую инфляцию и энергетический кризис в регионе. Что это значит для мировой экономики — в материале «Известий».

Как и почему упал евро

Европейская валюта изначально торговалась на бирже дороже американской: после введения евро в оборот 1 января 1999 года он, по данным ЦБ, стоил 24,09 рубля, а доллар — 20,65. В декабре 2000 года разрыв составил почти 4 рубля. В течение следующих двух лет евро продолжал слабеть, и в 2002 году курсы сравнялись, но следующие 20 лет евро сохранял превосходство примерно 1,10 к 1.

С марта 2022 года валюта ЕС стала постепенно дешеветь, а в конце июня опустилась ниже 53 рублей впервые за семь лет, но всё еще оставалась дороже доллара. 12 июля курсы достигли паритета, что стало рекордным падением для евро.

Эксперты связывают это с двумя основными факторами, в первую очередь — с падением деловой активности в Европе, инфляцией и энергетическим кризисом. 11 июля на 10 дней остановились поставки газа в Германию по «Северному потоку». Это плановое ежегодное техобслуживание газопровода, но в стране опасаются, что подача топлива может не возобновиться 21 июля.

Один в один Газопровод «Северный поток» Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer

«Сегодня мы вынуждены констатировать: Россия использует энергию как оружие. Никто ведь не верит в то, что Россия сокращает свои поставки газа исключительно по техническим причинам», — заявил еще 6 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц. Министр экономики и вице-канцлер от партии «Зеленые» Роберт Хабек отметил, что его мало удивит сценарий, при котором российская сторона за время десятидневной паузы обнаружит какую-нибудь неисправную деталь, чтобы не запустить проект.

В Госдуме «Известиям» сообщили, что о прекращении поставок речи не идет, но плановый ремонт вызывает у европейцев тревожность. Еще 16 июня прокачка газа по «Северному потоку» снизилась до 67 млн куб. м в сутки, то есть перестало использоваться 60% мощности газопровода. Из-за этого в Германии ввели второй уровень чрезвычайной ситуации. Опасения немцев распространяются и на другие страны Европы.

«Действительно, в Германии нагнетают ситуацию. Уже в различных социальных учреждениях создаются места для проживания бомжей и бедных слоев населения, которые не смогут оплатить ЖКХ. Однако это всё-таки больше работа на публику, цель которой — драматизировать ситуацию. Россия не оказывается от поставок газа. Все ограничения как раз исходят от ЕС», — заявил «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Александр Камкин.

Один в один Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

На фоне новостей о приостановке поставок газа по «Северному потоку» евро стал стремительно падать на бирже с 62 до 59 рублей. Ситуация осложняется тем, что из-за санкционных ограничений еврозона испытывает серьезный внешнеторговый дефицит: в середине июня Reuters со ссылкой на «Евростат» сообщил, что в апреле этот показатель достиг € 31,7 млрд. В марте дефицит составлял 16,4 млрд, то есть увеличился почти в два раза.

Последствия падение евро

Вторую причину падения евро эксперты усматривают в разнице политики Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США. Чтобы справиться с рекордной за 40 лет инфляцией американский регулятор несколько раз повышал ключевую ставку, в последний раз — в середине июня до 1,5–1,75%. Это самое резкое повышение за последние 28 лет. К концу года ставка может превысить 3%.

Американские СМИ отмечают, что такие меры в целом работают хорошо, а вот перспективы Европы кажутся более мрачными. В отличие от ФРС европейский регулятор сохранил базовую ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам — на уровне –0,5%, хотя планирует немного поднять их в июле и сентябре.

«Это создает условия для большей привлекательности доллара как актива для инвестирования международных инвесторов, поскольку доходность вложений в долларовые активы вырастет гораздо быстрее при сопоставимом с еврозоной уровне инфляции», — пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

Один в один Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Глава департамента валютных исследований Deutsche Global Джордж Саравелос допустил, что европейская валюта может упасть к отметкам 0,95–0,97 доллара, если Европа и США столкнутся с рецессией в III квартале 2022 года, в то время как ФРС будет продолжать повышать ставки. «Дальнейшая динамика европейской валюты будет зависеть от скорости и качества решений ЕЦБ, а также от геополитических раскладов», — добавил в беседе с «Известиями» партнер инвесткомпании Capital Lab Евгений Шатов.

Ослабление евро в итоге может привести к еще большему кризису в Европе: во-первых, вероятно, серьезно пострадают страны с преимущественно импортной экономикой — например, Франция, Испания, Италия, Португалия, Польша, Греция, Бельгия и другие; во-вторых, падение валюты негативно отразится на доходах европейцев; в-третьих, акции европейских компаний станут менее привлекательными для инвесторов, что повлияет на их развитие.

«Потребительские ожидания в отношении будущих доходов ухудшились, склонность к сбережениям увеличилась. Такие настроения будут мешать восстановлению экономики. Сокращение потребительских расходов будет сказываться на корпоративных и государственных доходах», — подчеркнул Евгений Миронюк.

В России в то же время внимательно следят за укреплением рубля, в том числе к евро, рассказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Чрезмерно сильная национальная валюта может негативно сказаться на экспорте, но правительство и регулятор держат этот вопрос на контроле.