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Песков заявил об особом внимании кабмина и ЦБ к излишнему усилению рубля
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Песков заявил об особом внимании кабмина и ЦБ к излишнему усилению рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Излишнее усиление рубля является темой особого внимания кабинета министров и Центробанка. Об этом 12 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Все-таки это не наша прерогатива — высказывать точные параметры желаемых курсов валют, в том числе и национальной валюты, но, скажем так, излишнее усиление рубля — это предмет для особого внимания, тема для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора», — сказал Песков.

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В 10:20 мск в ходе торгов на Московской бирже курсы американской и европейской валюты сравнялись. Валюты торговались в районе 59,3 рубля. В моменте доллар был дороже евро.

Директор ИНП РАН Александр Широв в беседе с «Известиями» отметил, что одинаковый курс доллара и евро не должен вызывать беспокойства. По его словам, подобные колебания не несут никакой угрозы, гораздо серьезнее, если происходят резкие скачки валюты, однако на сегодняшний день ее движение довольно плавное.

8 июля руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников спрогнозировал, что в ближайшее время доллар будет демонстрировать динамику в пределах 55–68 рублей, но к концу года вырастет до 75 рублей. Верников отметил, что государству невыгодно иметь более крепкий рубль.

В июне первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, 70–80 рублей за доллар.

Тогда же глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что укрепление рубля может привести к проблемам в российской экономике. По его словам, крепкий рубль создает трудности и для экспортеров, и для импортеров.

До этого председатель Центробанка Эльвира Набиуллина исключила вероятность принудительной конвертации валютных счетов в рублевые в российских банках. Подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приняла решение отменить требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки.

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