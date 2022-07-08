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Экономист спрогнозировал стоимость доллара к концу года

Экономист Верников: доллар к концу года вырастет до 75 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россиянам стоит подождать конца года, прежде чем продавать доллары. Об этом 8 июля заявил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников.

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По словам эксперта, в ближайшее время доллар будет демонстрировать динамику в пределах 55–68 рублей, но к концу года вырастет до 75 рублей. Верников отметил, что государству невыгодно иметь более крепкий рубль.

«Поэтому в случае, если доллар приблизится к отметке 55 рублей, они активизируют словесные интервенции для ослабления рубля, а также попытаются поднять курс через покупку валют недружественных стран», — заявил экономист.

В пользу ослабления рубля он назвал такие факторы, как постепенный рост импорта, в частности из Турции, и потребительское кредитование населения, которое будет приобретать все более широкий ассортимент импортных товаров. В связи с этим заниматься продажей валюты пока рано.

Официальный курс доллара на 8 июля составил 63,14 рубля.

6 июля аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин дал прогноз развитию курса доллара до конца 2022 года. По его словам, на курс рубля давят как спекулятивные, так и фундаментальные факторы, прогноз по курсу доллара к рублю на конец 2022 года 75 RUB/USD.

В тот же день доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко указал на то, что у рубля есть все шансы ослабнуть до 70 за доллар, в том числе если нефть продолжит движение вниз ниже $100 за баррель.

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