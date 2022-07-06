Реклама
Прямой эфир
Мир
В ДНР сообщили о гибели ребенка в результате обстрела ВСУ
Армия
Путин поздравил 80-й танковый полк с присвоением наименования «гвардейский»
Экономика
Минпромторг выдаст лицензии на экспорт свинца «Фрегату» и другим заводам в РФ
Экономика
Во Франции сочли рубль самой успешной валютой в мире
Экономика
Стоимость золота впервые с октября 2021 года опустилась ниже $1750 за тройскую унцию
Мир
В Германии стартовали учения НАТО Dynamic Front под руководством США
Авто
В российских регионах отремонтируют 37 км мостов и путепроводов
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $99 за баррель
Мир
В ВОЗ заявили о более чем 6 тыс. случаев оспы обезьян почти в 60 странах мира
Общество
Народного артиста РФ Сосновского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Мир
Генштаб Белоруссии назвал действия Запада подготовкой к войне на восточном направлении

Аналитик спрогнозировал курс доллара до конца 2022 года

Аналитик Сыроваткин спрогнозировал доллар по 75 рублей к концу года
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На курс рубля давят как спекулятивные, так и фундаментальные факторы, прогноз по курсу доллара к рублю на конец 2022 года 75 RUB/USD. Об этом заявил «Известиям» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин в среду, 6 июля.

Спредводители: разница между курсом на бирже и в банках достигает 22 рубля
Где доллар и евро дешевле и как финансовые власти хотят вернуть нацвалюту к выгодным для бюджета значениям

По его словам, среди спекулятивных факторов, влияющих на ослабление российской нацвалюты — ожидания начала интервенций против рубля с использованием валют дружественных стран. Среди фундаментальных — усиление спроса на валюту со стороны импортеров после легализации в России параллельного импорта, отсутствие поддержки со стороны экспортеров после окончания налогового периода, а также опасения глобальной рецессии, которая может спровоцировать снижение мировых цен на энергоносители.

Накануне нефть марки Brent подешевела почти на 10%, что стало довольно тревожным звоночком, отметил Сыроваткин. 6 июля цена Brent опустилась ниже $99 за баррель.

Он добавил, что федеральный бюджет РФ на 2022 год был сверстан, исходя из среднегодовой цены нефти бренда Urals примерно в 3200 руб. за баррель.

«Наш прогноз подразумевает, что средняя цена нефти Urals в 2022 году составит $84,9 за баррель, что с точки зрения бюджета подразумевает среднегодовой курс доллара к рублю не ниже 3200:84,9 = 37,69», — рассказал эксперт.

Однако на прошлой неделе, по риторике российских чиновников, которая резко ужесточилась 29 июня, было видно, что «доллар/рубль достиг отметки 50, и этот уровень уже можно рассматривать как критичный», подчеркнул специалист.

В то же время стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов заявил об ожидании, что рубль сможет восстановиться до 50 за доллар ближе к концу июля.

«Текущая коррекция рубля, похоже, подходит к концу. Минфин пока не объявляет о покупках валюты, а экспортерам в конце июля предстоят крупные налоговые и дивидендные выплаты в размере 1,8 трлн рублей, поэтому они будут активно продавать валюту», — сказал он.

Против рубля, по словам стратега, может сыграть решение о возобновлении покупок валюты Минфином.

«Курс в коридоре 55–65 рублей за доллар вполне бы устроил большинство заинтересованных сторон на ближайшие месяцы», — предположил он.

Тем не менее с учетом произошедшей коррекции рубля в SberCIB Investment Research полагают, что Минфин не будет торопиться возобновлять покупки валюты. Скорее всего, ведомство прибегнет к этой мере в конце июля, если рубль резко укрепится и попробует пробить уровень 50 за доллар, считает эксперт.

«В конце июля рубль укрепится до 50 за доллар, — а на короткий период, возможно и ниже. В этом случае Минфин может объявить о покупке юаней в эквиваленте $2–3 млрд в месяц, и тогда рубль к концу лета вернется к 55–60 за доллар», — спрогнозировал Попов.

Ранее в этот же день в ходе торгов на Мосбирже курс евро достиг 66 рублей впервые с 3 июня. Об этом свидетельствуют данные площадки после открытия торговой сессии 6 июля. Стоимость доллара превысила 64 рубля впервые с 30 мая.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022