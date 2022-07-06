Аналитик спрогнозировал курс доллара до конца 2022 года

На курс рубля давят как спекулятивные, так и фундаментальные факторы, прогноз по курсу доллара к рублю на конец 2022 года 75 RUB/USD. Об этом заявил «Известиям» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин в среду, 6 июля.

По его словам, среди спекулятивных факторов, влияющих на ослабление российской нацвалюты — ожидания начала интервенций против рубля с использованием валют дружественных стран. Среди фундаментальных — усиление спроса на валюту со стороны импортеров после легализации в России параллельного импорта, отсутствие поддержки со стороны экспортеров после окончания налогового периода, а также опасения глобальной рецессии, которая может спровоцировать снижение мировых цен на энергоносители.

Накануне нефть марки Brent подешевела почти на 10%, что стало довольно тревожным звоночком, отметил Сыроваткин. 6 июля цена Brent опустилась ниже $99 за баррель.



Он добавил, что федеральный бюджет РФ на 2022 год был сверстан, исходя из среднегодовой цены нефти бренда Urals примерно в 3200 руб. за баррель.

«Наш прогноз подразумевает, что средняя цена нефти Urals в 2022 году составит $84,9 за баррель, что с точки зрения бюджета подразумевает среднегодовой курс доллара к рублю не ниже 3200:84,9 = 37,69», — рассказал эксперт.



Однако на прошлой неделе, по риторике российских чиновников, которая резко ужесточилась 29 июня, было видно, что «доллар/рубль достиг отметки 50, и этот уровень уже можно рассматривать как критичный», подчеркнул специалист.

В то же время стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов заявил об ожидании, что рубль сможет восстановиться до 50 за доллар ближе к концу июля.

«Текущая коррекция рубля, похоже, подходит к концу. Минфин пока не объявляет о покупках валюты, а экспортерам в конце июля предстоят крупные налоговые и дивидендные выплаты в размере 1,8 трлн рублей, поэтому они будут активно продавать валюту», — сказал он.



Против рубля, по словам стратега, может сыграть решение о возобновлении покупок валюты Минфином.

«Курс в коридоре 55–65 рублей за доллар вполне бы устроил большинство заинтересованных сторон на ближайшие месяцы», — предположил он.



Тем не менее с учетом произошедшей коррекции рубля в SberCIB Investment Research полагают, что Минфин не будет торопиться возобновлять покупки валюты. Скорее всего, ведомство прибегнет к этой мере в конце июля, если рубль резко укрепится и попробует пробить уровень 50 за доллар, считает эксперт.



«В конце июля рубль укрепится до 50 за доллар, — а на короткий период, возможно и ниже. В этом случае Минфин может объявить о покупке юаней в эквиваленте $2–3 млрд в месяц, и тогда рубль к концу лета вернется к 55–60 за доллар», — спрогнозировал Попов.

Ранее в этот же день в ходе торгов на Мосбирже курс евро достиг 66 рублей впервые с 3 июня. Об этом свидетельствуют данные площадки после открытия торговой сессии 6 июля. Стоимость доллара превысила 64 рубля впервые с 30 мая.