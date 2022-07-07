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ЦБ РФ установил курс доллара на 8 июля на отметке выше 63 рублей
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ЦБ РФ установил курс доллара на 8 июля на отметке выше 63 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Официальный курс доллара на пятницу, 8 июля, составил 63,14 рубля, тогда как евро опустился до 64,13. Об этом 7 июля свидетельствуют данные Центробанка РФ.

Курс вверх дном: к концу лета рублю прописали ослабление до 70 за доллар
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Таким образом, доллар вырос на 23,17 копейки, а евро снизился на 19,11 копейки. Для установления официального курса иностранной валюты по отношению к рублю в период рабочих дней ЦБ РФ использует рыночные курсы Московской биржи.

6 июля аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин дал прогноз развитию курса доллара до конца 2022 года. По его словам, на курс рубля давят как спекулятивные, так и фундаментальные факторы, прогноз по курсу доллара к рублю на конец 2022 года 75 RUB/USD.

В тот же день доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко указал на то, что у рубля есть все шансы ослабнуть до 70 за доллар, в том числе если нефть продолжит движение вниз ниже $100 за баррель.

Днем ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин объяснил рост курса доллара падением цен на нефть, увеличением спроса на валюту со стороны импортеров и населения, регулированием курса со стороны монетарных органов (идет обсуждение со стороны Банка России и Минфина новых интервенций на валютном рынке).

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