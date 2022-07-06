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Экономист спрогнозировал доллар по 70 рублей при дальнейшем падении цены нефти

Экономист Домащенко спрогнозировал доллар по 70 рублей при дальнейшем падении цены нефти
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Рубль имеет все шансы ослабнуть до 70 за доллар, в том числе если нефть продолжит движение вниз ниже $100 за баррель. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко, отвечая на вопрос о причинах падения российской нацвалюты в среду, 6 июля.

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Ранее в этот же день в ходе торгов на Мосбирже курс евро достиг 66 рублей впервые с 3 июня. Об этом свидетельствуют данные площадки после открытия торговой сессии 6 июля. Стоимость доллара превысила 64 рубля впервые с 30 мая.

Накануне стоимость нефти марки Brent с поставкой в сентябре снизилась на 8%, со $114,1 до $104,4 за баррель впервые с начала мая 2022 года, свидетельствуют данные биржи ICE. В среду цена держится в районе этой отметки.

По словам Домащенко, текущее снижение курса рубля можно воспринимать как технический отскок.

«Экспортеры притормозили продажи валютной выручки, пользуясь необязательностью продажи валюты. Они перестали продавать валюту ближе к 50 рублям за доллар. На тонком рынке остались только покупатели, которых вполне устроил курс немногим выше 50 RUB/USD. Далее был сломан среднесрочный тренд на укрепление рубля и технические индикаторы стали показывать «покупку» по текущим ценам», — рассказал экономист.

Днем ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин объяснил рост курса доллара падением цен на нефть, увеличением спроса на валюту со стороны импортеров и населения, регулированием курса со стороны монетарных органов (идет обсуждение со стороны Банка России и Минфина новых интервенций на валютном рынке).

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