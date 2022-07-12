Экономист оценил опасность из-за одинакового курса доллара и евро

Одинаковый курс доллара и евро, который наблюдался во вторник, 12 июля, не должен вызывать никакого беспокойства, считает директор ИНП РАН Александр Широв. Об этом он заявил в беседе с «Известиями».

В 10:20 мск в ходе торгов на Московской бирже курсы американской и европейской валюты сравнялись. Валюты торговались в районе 59,3 рубля. В моменте доллар был дороже евро.

«Я думаю, что абсолютно никакого беспокойства это вызывать не должно <...> Такие колебания валюты на самом деле ничего страшного собой не представляют ни для российской, ни для американской, ни для европейской экономики», — подчеркнул Широв.

Как отметил эксперт, подобные колебания не несут никакой угрозы, гораздо серьезнее, если происходят резкие скачки валюты, однако на сегодняшний день ее движение довольно плавное.

Накануне евро и доллар почти сравнялись по цене: на 19:00 мск цена €1 составила $1,004. Подобного паритета в курсе валют не было с 2002 года.

По состоянию на 17:24 мск 11 июля курс доллара опускался до 58,92 рубля. К 17:31 американская валюта поднялась до уровня 59,19 рубля. В то же время курс евро снижался до 59,64 рубля.

Как в тот же день рассказали «Известиям» в маркетплейсе «Сравни», в мае-июне интерес россиян к иностранным валютам упал на 40% по сравнению с мартом-апрелем этого года, Так, трафик страницы с курсом доллара снизился на 48%, а евро — на 17%.

8 июля руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников спрогнозировал, что в ближайшее время доллар будет демонстрировать динамику в пределах 55–68 рублей, но к концу года вырастет до 75 рублей. Верников отметил, что государству невыгодно иметь более крепкий рубль.