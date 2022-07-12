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Интерес россиян к доллару и евро резко сократился

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В мае-июне интерес россиян к иностранным валютам упал на 40% по сравнению с мартом-апрелем этого года, рассказали «Известиям» в маркетплейсе «Сравни». Так, трафик страницы с курсом доллара снизился на 48%, а евро — на 17%.

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Это связано с ослаблением интереса пользователей к курсовым колебаниям на фоне рекордного обвала этих денежных единиц начиная с весны 2022 года, отметили в маркетплейсе. Правда, на фоне ослабления рубля за первые восемь дней июля к такому же периоду июня общий трафик на курсы валют вырос на 20%. Россияне вновь стали интересоваться ими, но евро (+64%) больше, чем долларом (+25%), уточнили в «Сравни».

Снижение спроса россиян на валюты США и ЕС «Известиям» подтвердили на Мосбирже, в крупных банках и брокерских организациях.

Тренд на снижение интереса к «американцу» и «европейцу», а также роста спроса на альтернативные валюты будет продолжен, считает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. По его словам, этого стоит ожидать по мере развития региональных платежных систем. Эксперты БКС и «Фридом Финанса» также спрогнозировали, что доли активов в долларах и евро в портфелях инвесторов будут уменьшаться из-за возникшей «токсичности» этих валют.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Валютаризм: россияне охладели к доллару и евро»

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