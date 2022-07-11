Курс доллара опустился ниже 59 рублей впервые с 5 июля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 59 рублей впервые с 5 июля.

По состоянию на 17:24 мск, курс доллара опустился до 58,92 рубля. К 17:31 американская валюта замедлила снижение и дошла до уровня 59,19 рубля.

В то же время курс евро снижался до 59,64 рубля.

8 июля руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников спрогнозировал, что в ближайшее время доллар будет демонстрировать динамику в пределах 55–68 рублей, но к концу года вырастет до 75 рублей. Верников отметил, что государству невыгодно иметь более крепкий рубль.

Еще 20 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, 70–80 рублей за доллар.