Курсы евро и доллара на Мосбирже сравнялись

Курсы американской и европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже сравнялись. Это следует из данных площадки по состоянию на 10:20 мск.

В настоящее время евро и доллар торгуются в районе 59,3 рубля. В моменте доллар был дороже евро.

Накануне евро и доллар почти сравнялись по цене: на 19:00 мск цена €1 составила $1,004. Подобного паритета в курсе валют не было с 2002 года.

По состоянию на 17:24 мск курс доллара опускался до 58,92 рубля. К 17:31 американская валюта поднялась до уровня 59,19 рубля. В то же время курс евро снижался до 59,64 рубля.

Как в тот же день рассказали «Известиям» в маркетплейсе «Сравни», в мае-июне интерес россиян к иностранным валютам упал на 40% по сравнению с мартом-апрелем этого года, Так, трафик страницы с курсом доллара снизился на 48%, а евро — на 17%.

8 июля руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников спрогнозировал, что в ближайшее время доллар будет демонстрировать динамику в пределах 55–68 рублей, но к концу года вырастет до 75 рублей. Верников отметил, что государству невыгодно иметь более крепкий рубль.