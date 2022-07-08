Эксперты связали падение курса евро с рецессией экономики и энергокризисом в ЕС

Падение курса евро к доллару США связано с тем, что перспективы европейской экономики ухудшаются вслед за энергетическим кризисом. В этой связи инвесторы ищут другие варианты приложения капиталов, отличные от Европы. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в пятницу, 8 июля.

Утром в пятницу на торгах на Мосбирже курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002 года. 5 июля курс доллара превысил 58 рублей впервые с 14 июня, евро — 59 рублей впервые с 20 июня.

«Также можно отметить технические факторы прорыва важного уровня поддержки. Это важный минимум с начала 2017 года — 1,0375 доллара. Ниже него сработали стоп-приказы на закрытие длинных позиций по евро и в результате ускоренно ушли на 1,01 доллара», — сказал Домащенко.

Партнер инвесткомпании Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что курс европейской валюты падает к доллару по ряду причин.

Так, из-за конфликта на Украины Европейский центробанк (ЕЦБ), скорее всего, будет медленнее повышать процентную ставку, чем Федрезерв (ФРС) США, опасаясь масштабной рецессии, отметил Шатов. Соответственно растет разница между процентными ставками в США и ЕС, что способствует укреплению доллара относительно европейской валюты. Инвесторы и трейдеры закладывают такой сценарий в свои ожидания, что оказывает давление на евро, пояснил он.

Эксперт добавил, что в еврозоне также падает индекс деловой активности, наблюдается рекордная инфляция — в частности, это касается энергоносителей: цена на газ в Европе уже в районе $1750 за 1 тыс. кубометров и вполне может подскочить до $2 тыс. При этом многие промышленные предприятия Евросоюза уже готовятся к банкротству, отметил он.

Партнер Capital Lab предположил, что первое повышение процентной ставки ЕЦБ произойдет в июле и составит 25 процентных пункта, но этого будет недостаточно для обуздания инфляции.

«В ближайшее время следует ожидать паритета между долларом и евро, а дальнейшая динамика европейской валюты будет зависеть от скорости и качества решений ЕЦБ, а также от геополитических раскладов», — спрогнозировал он.