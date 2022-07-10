Иммунолог назвал необычный симптом штамма коронавируса BA.5

Профессор-иммунолог, преподаватель биохимии Люк О'Нил назвал новый симптом варианта омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 9 июля, сообщает The Sun.

«Дополнительный симптом для BA.5 — ночная потливость. Она может быть настолько сильной, что промокнут и пижама, и постельное белье», — сказал он.

Специалист считает, что симптом не связан с повышенной температурой и может наблюдаться как у взрослых, так и у детей.

По его словам, потливость является результатом встречи нового вируса с иммунной системой. Это также приводит к появлению новых вариантов заболевания.

Ранее в этот день заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что коронавирус у некоторых пациентов может оставаться в организме в течение нескольких месяцев. Однако даже в этом случае человек уже не заразен.

До этого, 7 июля, сообщалось, что рост заболеваемости COVID-19 в мире отмечается на фоне появления новых вариантов инфекции и ослабления иммунитета давно привитых или переболевших, некоторый подъем заболеваемости коронавирусом может произойти и в России.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.