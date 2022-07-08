В Роспотребнадзоре не исключили подъем заболеваемости COVID-19 в РФ

Рост заболеваемости COVID-19 в мире отмечается на фоне появления новых вариантов инфекции и ослаблением иммунитета давно привитых или переболевших, некоторый подъем заболеваемости коронавирусом может произойти и в России. Об этом заявил 7 июля руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов.

По его словам, в России следует ожидать рост заболеваемости у определенной категории населения.

«Скорее всего, мы будем наблюдать рост заболеваемости у тех, у кого нет иммунной прослойки, кто не вакцинирован. Основная мера остается прежней — максимальный охват вакцинацией», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом, Семенов подчеркнул, что ситуация в стране, связанная с коронавирусом, находится под контролем, вводить ограничения необходимости нет.

Он добавил, в последнее время постоянно увеличивается доля новых вариантов коронавируса. Так варианты «Омикрона» BA.4 и BA.5 вытесняют линию BA.2.

Ранее в этот день сообщалось, что, по данным еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболеваемость COVID-19 выросла на 3% в мире за прошедшую неделю, а смертность упала на 12%. За весь период пандемии в мире было выявлено более 552,4 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,3 млн смертей от последствий заболевания.

Как выяснили ученые из Вашингтонского университета, риски для жизни и неблагоприятные последствия для здоровья у заболевающих коронавирусом второй раз значительно выше, чем при первом заражении. Одной из причин тяжелой повторной заболеваемости ослабленный первой болезнью иммунитет.

5 июля в интервью «Известиям» вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что в странах Европы и Америки началась новая волна заболеваемости коронавирусом, это связано с очередными мутациями штамма «Омикрон». До России новая волна заболеваемости пока не дошла, но исключать ее появления нельзя, продолжил он.

2 июля представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что в организации не исключают роста заболеваемости коронавирусом в России летом.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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