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Представитель ВОЗ не исключила роста заболеваемости COVID-19 в России летом

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Фото: Global Look Press/dpa/Hendrik Schmidt
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает рост заболеваемости коронавирусом в России летом. Об этом заявила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович 2 июля.

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«Мы всё еще находимся в пандемии COVID-19, и ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно. На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций», — сообщила она в интервью «РИА Новости».

По ее словам, распространение возможно в том числе с гриппом. Она добавила, что тяжесть новых случаев коронавируса предсказать невозможно.

Ранее, 1 июля, Минздрав сообщил, что сертификаты с QR-кодами о вакцинации против COVID-19 продолжат оформлять, несмотря на отмену ограничений.

Как объяснила врач-эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер, решение Роспотребнадзора по отмене введенных ранее из-за распространения COVID-19 ограничений обосновано цифрами по интенсивности эпидемии и прогнозами научных экспертов.

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