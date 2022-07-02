Представитель ВОЗ не исключила роста заболеваемости COVID-19 в России летом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает рост заболеваемости коронавирусом в России летом. Об этом заявила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович 2 июля.

«Мы всё еще находимся в пандемии COVID-19, и ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно. На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций», — сообщила она в интервью «РИА Новости».

По ее словам, распространение возможно в том числе с гриппом. Она добавила, что тяжесть новых случаев коронавируса предсказать невозможно.

Ранее, 1 июля, Минздрав сообщил, что сертификаты с QR-кодами о вакцинации против COVID-19 продолжат оформлять, несмотря на отмену ограничений.

Как объяснила врач-эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер, решение Роспотребнадзора по отмене введенных ранее из-за распространения COVID-19 ограничений обосновано цифрами по интенсивности эпидемии и прогнозами научных экспертов.