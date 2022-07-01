Минздрав продолжит оформлять сертификаты о вакцинации против COVID-19

Минздрав сообщил 1 июля, что несмотря на отмену ограничений, сертификаты с QR-кодами о вакцинации против COVID-19 будут оформлять и дальше.

«Продолжат выдавать, как и ранее», — ответил на соответствующий вопрос «РИА Новости» помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии ограничительных мер, введенных во время пандемии коронавируса.

Так, со 2 июля отменяется масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер. В ведомстве пояснили, что решение принято в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидемического процесса. Так, уменьшение интенсивности заболеваемости COVID-19 наблюдается в стране в течение последних четырех месяцев.

Однако в РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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